Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis hayatını kaybetti, saldırgan öldürüldü

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
4 polisin yaşamını yitirdiği olayda, Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan ve memur olduğu ifade edilen saldırgan, polis tarafından ölü ele geçirildi.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
#Attaque au couteau Prefecture : « Vous quittez l’île » dit un policier aux passants @BFMParis @BFMTV Un policier a été grièvement blessé pic.twitter.com/BAQFvUt0zr— Barthelemy Bolo (@B2Bolo) October 3, 2019
Olay, son yıllarda Fransız polisine yönelik en öldürücü saldırı olarak nitelendiriliyor.
URGENT - Attaque au couteau à la préfecture de police à Paris sur des policiers. Plusieurs victimes, l’assaillant abattu.— Remy Buisine (@RemyBuisine) October 3, 2019
Important dispositif en train de se mettre en place. pic.twitter.com/cwCQCej7vR
TERÖR SALDIRI DEĞİL 'ÇILGINLIK ANI'
Öte yandan polis yetkililerinden Jean- Marc Bailleul, BFM TV kanalına yaptığı açıklamada saldırının terör eylemi olmadığını söyledi, "Bir çılgınlık anıydı" dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)