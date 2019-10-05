NATO, askerlerine bal tuzağı kurdu: Tinder’da konuştukları sahte kişilerle buluşmaya gittiler

Alman Der Tagesspiegel gazetesinin aktardığına göre, Letonya’da Rusya sınırları yakınlarında yapılan tatbikatlardaki NATO askerleri iletişim merkezinin kurduğu bal tuzağına yakalanıp Tinder üzerinden aslında gerçekte var olmayan kadınlarla buluşmaya gitti.

Rusya sınırları yakınlarında, Letonya’da tatbikatta olan bazı NATO askerleri Tinder’da romantik bir macera yaşamak isterken bal tuzağına yakalandı.

Boş zamanlarında uygulama üzerinden kadınlarla flört eden askerlerden biri, konuştuğu bir kişiden randevu talep etti. İki asker de kuralları ihlal ederek akşam buluşmaya gitmek için bulundukları mevkiyi terk etti.

Ancak askerlerin bekledikleri buluşmalar gerçekleşmedi, zira konuştukları profiller NATO’nun Stratejik İletişim Mükemmeliyet Merkezi tarafından yaratılmıştı. Letonya’nın başkenti Riga’daki merkezin ordu saflarındaki zafiyetleri ortaya çıkarmaya ve bunlarla mücadele için çalıştığı belirtiliyor.

Merkezin başlattığı bir başka testte de askerlere kendileri için tasarlanmış bir sitenin reklamı yapıldı. Sitede askerler ordu hakkında chat yapıp T-shirt’ler satın alma imkanı buldu. Böylece teslimat için ev adresleri açık edilmiş oldu.

BAL TUZAĞI NEDİR?

Bal Tuzağı, casusluk faaliyetlerinde kadınlar aracılığıyla erkek hedefe yaklaşabilme taktiği olarak kullanılıyor. Dünya genelinde 'Honey Trap' olarak bilinen bu taktik, istihbarat servislerinin sıkça kullandığı yöntemler arasında yer alıyor.