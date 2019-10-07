Norveç cami saldırganı mahkemede yine Nazi selamı verdi

Avukatları Unni Fries ve Audun Becksrom ile Oslo’da hâkim karşısına çıkan 22 yaşındaki Philip Manshaus Nazi selamı verdi.
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Manshaus, tutukluluk süresinin uzatıldığı 9 Eylül’deki duruşmada da heyeti aynı şekilde selamlamıştı. Manshaus hakkındaki suçlamaları reddetmişti.
Philip Manshaus, 10 Ağustos’ta 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde yönetimi Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne saldırı düzenlemişti.
Afganistan vatandaşı 65 yaşındaki Muhammed Refik'in engellemesi sayesinde katliamın önüne geçilmiş, saldırıda bir kişi yaralanmıştı.
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