Boris Johnson'dan çevrecilere tepki: Esrar kokan çadırlarınızı bırakıp eylemlerinize son verin

Güvenlik güçlerinin kendisini programa katılmaması yönünde uyardığını anlatan Johnson, "Bana yumurta atılması riski olduğunu söylediler" dedi.
Eyemcileri 'burnu halkalı iklim değişikliği protestocuları' şeklinde nitelendiren Johnson, "Trafalgar Meydanı'nı ve Hyde Park'ı kirleten esrar kokan çadırların sakinlerinin eğitimi için mümkün olan en iyi şey, trafiği engellemeyi bırakıp bu kitaptan bir kopya satın almak olur" ifadelerini kullandı.
İngiliz polisi, eylem için araç trafiğine kapatılan Trafalgar Meydanı dışındaki eylemcilerin gözaltına alınacağını bildirdi.
Extinction Rebellion grubu, nisanda da günlerce süren işgal eylemleri düzenlemiş ve gösterilerde binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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