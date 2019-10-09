Alman Sol Parti lideri Bartsch: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

TSK'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gerektiğine dair bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Bartsch, "Türkiye, uluslararası hukuku açık şekilde ihlal ettiğini duyurdu. Bu akıl almaz bir şey ve NATO Tüzüğü'ne aykırı. Suriye'nin kuzeyine girilmesi halinde Türkiye NATO'dan çıkarılmalı" dedi.

Bartsch, Alman hükümetinin durumun bu noktaya gelmesinde sorumluluğu bulunduğunu ve Ankara'ya baskı yapması gerektiğini savundu.

Bartsch, "Almanya, diğer NATO partnerleriyle birlikte azami baskı kurmalı. Türkiye'nin NATO üyeliği de gündeme getirilmeli" diye konuştu.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen Senatörü Lindsey Graham, Suriye'ye girmesi halinde Türkiye'ye karşı Kongre’den yaptırım kararı geçireceklerini ve NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacaklarını söylemişti.