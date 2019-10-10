İtalya Türk Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'yi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığını açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Türkiye'nin harekatını kınadıklarını açıkladı, saldırıya son verme çağrısında bulunmuştu.

Di Maio, "Hükümet olarak, Türkiye'nin saldırı girişiminin kabul edilemez olduğunu düşünüyor ve bunu kınıyoruz. Çünkü geçmişte askeri eylemler her zaman daha fazla teröre yol açtı. Güç kullanımının son yıllarda trajedi yaşayan Suriyelilerin yaşamını tehlikeye atmaya devam etmesi nedeniyle operasyonun derhal durdurulmasını istiyor ve kesinlikle kabul edilemez buluyoruz" ifadelerini kullanmıştı.