Fransa, Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla IŞİD karşıtı koalisyonu acil toplantıya çağırdı

France 2 televizyonuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, "Uluslararası koalisyon toplanmalı, çünkü yeni koşullar ortaya çıktı ve bu yüzden IŞİD’e karşı mücadele yeniden başlayabilir" dedi.

Toplantının 'acilen' yapılması gerektiğini kaydeden Fransız Bakan, "Bundan böyle ne yapabileceğimizi, Türkiye’nin neler yapmak istediğini ve militanların hapiste bulunduğu yerlerin güvenliğini nasıl sağlayabileceğimizi söylememiz gerekiyor. Tüm bu konular değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.