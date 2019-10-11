İspanya'dan Türkiye'ye: İnsanlarla oynamak kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'ye yönelik "Harekatı işgal olarak nitelemeye çalışırsanız, kapıları açarız, 3.6 milyon mülteciyi size yollarız" uyarısına yanıt veren İspanya Savunma Bakan Vekili Margarita Robles, Erdoğan'ın sözlerinin kabul edilemez olduğunu savundu.

İspanya Ulusal Radyosu'na demeç veren Robles, "İnsanlarla yani sığınmacılarla jeopolitik bağlamda oynanması kabul edilemez. İspanya, AB kapsamında alınan toplu kararlara her zaman bağlı kalacak" dedi.

Robles, NATO'nun Türkiye'deki ihlallere veya Erdoğan'ın sığınmacılarla ilgili tehdidine benzer tehditlere müsaade etmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

24 Ekim'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacağını da belirten Robles, "Toplantıda Türkiye-Suriye sınırındaki İncirlik Üssü'ne İspanya'ya ait Patriot'ların konuşlandırılmasıyla ilgili karar gözden geçirilebilir. İspanya, askeri gerilim anlamına gelecek şeylere her zaman karşı çıkacak" ifadelerini kullandı.