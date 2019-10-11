İtalya'dan Erdoğan mesajı: AB, mülteci şantajına boyun eğmemeli

Barış Pınarı Harekatı’nı eleştiren AB’ye “Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İtalya’dan tepki geldi: "AB, bu şantajı kabul edemez".

Barış Pınarı Harekatı’na karşı Avrupa Birliği'nden (AB) gelen tepkileri eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘mültecileri geri gönderme’ restine İtalya’dan yanıt geldi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB’nin Türkiye’nin ‘şantajına’ boyun eğmemesi gerektiğini belirtti. Conte ayrıca operasyonun derhal son bulması gerektiğini söyledi.

Gazetecilere açıklama yapan Conte, “AB bu şantajı kabul edemez. Türkiye’nin Suriyeli mültecileri ağırlama çabası, bizim kabul edemeyeceğimiz ve derhal son bulması gereken bir askeri girişim için şantaj unsuruna dönüşemez” dedi.

Harekatla ilgili dün bir açıklama yapan Erdoğan, “Ey AB kendinize gelin. Bizim operasyonumuzu bir işgal hareketi diye nitelendirmeye çalışırsanız işimiz kolay. Kapıları açarız 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz” ifadelerini kullanmıştı.