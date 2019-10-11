Hollanda Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldı

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na tepki gösteren Hollanda, Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldı.

Harekatın başlamasının ardından Hollanda kınama mesajı yayınlayarak Türk Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığı’na çağrmıştı.

Dün de Hollanda parlamentosu Türkiye’ye yönelik yaptırım önerisi sunmuştu.

Hollanda Radyo ve Televizyon Şirketi, yaptırım önerisinin iktidar koalisyonunun tüm partileri ve muhalif partileri tarafından destek gördüğünü duyurmuştu.

Ayrıca, Norveç ve Finlandiya da önceki günlerde Türkiye'ye yönelik silah ihracatını askıya aldığını açıklamış, İspanya ise 'Suriye’deki gerilimin tırmanması durumunda' Türkiye’deki Patriot hava savunma sistemlerini geri çekeceğini duyurmuştu.