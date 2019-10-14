Polonya: Türkiye'ye silah ambargosunu tartışırken Ankara'nın NATO üyeliğini göz önünde bulundurmalıyız

Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, "Toplantı sırasında Polonya olarak Türkiye'nin Suriye'ye yönelik saldırgan eylemleriyle ilgili bildiriyi destekledik. Bu eylemler bakanlar tarafından kınandı. Barışın korunması gerektiğini ve bunun ancak BM himayesinde sağlanabileceğini düşünüyoruz" dedi.
AB üyesi ülkeler, Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısında Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi oybirliğiyle kınamış, Ankara'ya silah satışının durması çağrısında bulunmuştu.
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