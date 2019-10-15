Danimarka'nın sınır kontrolü kararı İsveç'te gündem yarattı: Bakan memnun, muhalefet tepkili

Danimarka’nın, sınırda geçici kontrol noktaları kuracağını açıklaması İsveç İçişleri Bakanı tarafından memnuniyetle karşılanırken, muhalefette ‘utanç verici’ tepkilerine neden oldu.

Dünyanın en refah ve güvenli ülkeleri arasında gösterilen Danimarka ile İsveç arasında sınır kontrolü tartışması yaşanıyor.

Danimarka’nın, İsveç sınırında geçici kontrol noktaları kuracağını açıklaması şaşkınlık yaratırken, İsveç’ten konuyla ilgili farklı tepkiler geldi.

İsveç İçişleri Bakanı Mikael Damberg ‘sarkastik’ bir açıklama yaparak Danimarka’nın bu kararını ‘memnuniyetle karşıladığını’ söyledi.

Ulusal yayın kuruluş SVT’ye konuşan Damberg, “Danimarka’nın Öresund bölgesinde suçla mücadele etmek adına aldığı bu önlemi içtenlikle karşılıyoruz. Suçluların dizginlerini elinde tutmak için sınır kontrolünü sıkılaştırması konusunda Danimarka hükümetine saygı duyuyorum” dedi.

Sınırların suçlular için ‘serbest bölge’ olmaması gerektiğini belirten Damberg, sınırlardaki güvenlik konusunda detaylı bir inceleme başlattıklarını ve araçların otomatik olarak takip edilmesini sağlayacak sistemlerin de kullanılacağını duyurdu.

İSVEÇ’İ İŞARET EDİP HAREKETE GEÇTİLER

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, İsveç sınırında önümüzdeki aydan itibaren geçici kontrol noktaları kurulacağını açıklamıştı.

Bu karar, iki İsveç vatandaşının 7 Ağustos’ta başkent Kopenhag'da vergi dairesi önünde meydana gelen patlamadan sorumlu tutulmasının ardından alınmıştı.

MUHALEFET COŞKUYU PAYLAŞMADI: BAŞARISIZLIĞIMIZI GÖSTERİYOR

Danimarka’nın kararındaki bu vurguyu hatırlatan pek çok İsveçli siyasetçi ise Bakanı Mikael Damberg’in ‘coşkusuna’ ortak olmadı. Bu hamlenin ‘utanç verici’ olduğunu belirten muhalefet temsilcileri, İsveç’in organize suçla mücadele konusundaki başarısızlığını gösterdiğini savundular.

Ilımlı Muhafazakâr Parti lideri Ulf Kristersson, “Bu, İsveç’te suç çeteleri konusundaki başarısızlığın artık komşularımızı da etkileyecek noktaya geldiğinin neredeyse açık bir işareti” dedi.

Sağ kanattaki İsveç Demokratları’nın Sözcüsü Adam Marttinen de, iktidardaki kırmızı-yeşil koalisyon hükümetinin yanlış adımlarının bu durumu yarattığını söyledi.

Sosyal Demokratlar’dan Henrik Fritzon ise, farklı bir açıdan yaklaştı ve Danimarka’nın AB çapında kabul gören serbest dolaşım geleneğini zayıflattığını savundu.

İkisi Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Danimarka ve İsveç, 16 kilometre uzunluğundaki Oresund Köprüsü ile bağlanıyor. Her gün yüzlerce kişi, tren ya da arabayla sınırı geçip dönüyor.