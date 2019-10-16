Hollanda'da bir ailenin 9 yıl boyunca bodrumda tutulduğu ortaya çıkmıştı: Avusturyalı bir kişi sorgulanıyor

Hollanda’da dokuz yıl boyunca bodrumda yaşadığı ortaya çıkan aileyle ilgili devam eden soruşturmada Avusturya vatandaşı bir kişinin sorgulandığı belirtildi.

Hollanda polisi, olayla ilgili 58 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını açıklarken, Avusturya Dışişleri Bakanlığı da bir vatandaşlarının tutuklandığını olduğunu doğruladı. Ancak söz konusu kişinin Avusturyalı yetkililerle temasa geçmek istemediği belirtildi.

Bakanlık Sözcüsü Peter Guschelbauer, tutuklama gerekçesini tam olarak bilmediklerini söyledi. Ailenin tüm üyelerinin ise Hollandalı olduğu aktarıldı.

Öte yandan Hollanda ve Avusturya basını, ‘Avusturyalı Josef’ olarak bilinen söz konusu adamın, aileyi bodrumda tutan kişi olduğu öne sürüldü. İddialara göre Josef evin kirasını ödüyor, bahçede ailenin beslenmesi için sebze yetiştiriyordu.

Hollanda medyasında dün çıkan haberlerde, Ruinerwold köyünde bir adam ile yaşları 18 ile 25 arasında değişen beş çocuğunun, dokuz yıldır etrafı ağaçlarla çevrili ve köprüden geçerek ulaşılan bir çiftlik evinin bodrumunda yaşadığı belirtilmişti.

Dış dünya ve insanlar ile ilişkileri tamamen kesen ailenin, 'dünyanın sonunu' beklediği aktarılmıştı.

SOSYAL MEDYA HESABI AKTİF HALE GELDİ

Olayla ilgili şüpheler, çocuklardan birinin geçen yıl sosyal medyada aktif olduğunun ortaya çıkmasının ardından derinleşmişti. Çocukların en büyüğü olan ve adı ‘Jan’ olarak açıklanan gencin Facebook hesabının dokuz yıl sonra ilk kez geçen haziran ayında tekrar güncellendiği öne sürüldü.

De Telegraaf gazetesinin aktardığına göre hesapta, “Creconat’ta yeni işine başladı” şeklinde bir güncelleme yapıldı. Bölgedeki başkan bir şirketle bağlantılı olan bu firmaya baskın yapan polisler, burasının Avusturyalı adama ait olduğunu ortaya çıkardı.

Hollanda’da şaşkınlık yaratan olay, köydeki bir kafeterya sahibinin, çiftlikten eskimiş giysisi ve saçı sakalı birbirine karışmış 25 yaşındaki adamın geçen hafta ilk defa dışarıya çıkarak yardım istemesi üzerine polisi bilgilendirmesi sonucu gün yüzüne çıkmıştı. Bu kişinin ‘Jan’ olduğu belirtiliyor.