Fransa Dışişleri Bakanı Drian, IŞİD'lilerin yargılanmasını görüşmek üzere Irak'a gidiyor

Fransa Dışişlerinden yapılan açıklamada Drian'ın yakın zamanda Suriye'de tutulan IŞİD'lilerin yargılanmaları konusunu görüşmek üzere Irak'a gideceği belirtildi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Jean-Yves Le Drian'ın IŞİD'lilerin Irak'ta yargılanmalarını sağlamak için adli bir çerçeve oluşturma amacıyla Iraklı ve Kürt yetkililerle görüşeceğini söyledi.

Drian ise BFM kanalına yaptığı açıklamada "Özel bir adli sistem olmalı ve Irak makamlarıyla bu konuda konuşacağız" dedi. Drian buna Fransa vatandaşı olan IŞİD'lilerin da dahil olduğunu belirtti.

Ayrıca, Reuters'a konuşan bir diplomat, "Suriye'deki son durum ile birlikte IŞİD'lilerin hapishanelerden kaçma riski arttığı için birçok Avrupa ülkesi onların (IŞİD'lilerin) Irak'a sevk edilmesini istiyor" diye konuştu.