Assange'ın cezaevi aracından çekilmiş son görüntüsü yayınlandı

Julian Assange’ın Westminster’deki duruşmaya götürüldüğü cezaevi aracı içinde çekilmiş bir görüntüsü servis edildi.

Ruptly video ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde Julian Assange, traş olmuş ve saçlarını kısaltmış bir halde görülüyor. Assange’ın bundan önceki son görüntüsü de yine bir cezaevi aracındaydı. Mayıs ayında çekilen ve 50 hafta hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme öncesinde çekilen karede Assange uzun sakalıyla görülüyordu.

Westminster İlk Derece Mahkemesi’nde dün hâkim karşısına çıkan Assange'ın ABD'ye iadesiyle ilgili şubatta yapılacak duruşmanın ertelenmesi için yaptığı başvurusu reddedildi.

Assange hakkındaki iade talebiyle ilgili ana duruşmalar 25 Şubat 2020'de başlayacak ve beş gün sürecek.

Julian Assange, Haziran 2012'de hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve 'kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten' tutuklanmıştı. Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkûm etmişti.