Almanya'da Türkler ile Kürtler arasında arbede yaşandı

Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazıyla arbedeyi durdurdu. Taraflardan gözaltına alınan olmadı.
1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Bochum polisi, Türkleri ve Kürtleri duygularını provokasyon, saldırganlık ve şiddet yoluyla açığa vurmama çağrısı yaparak, ileride yaşanacak muhtemel olaylarda tarafların cezalandırılacağını vurguladı.
PKK Terroristen— Akten geschreddert (@DNASache) October 22, 2019
Herne
Wilde Barbaren
BRD supportet weiter Terroristen
Presse schweigt@UEFAcom_de@DFB_Team @DFB @DFB_Junioren @eucopresident@Sonia_Krimi @eu @bundesrat @HeikoMaas @BILD @zeit @ARTEde @welt
#Türkei #Tuerkei #Nordsyrien #Türken #Kurden pic.twitter.com/wonPSzd0EC
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