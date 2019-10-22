Almanya'da Türkler ile Kürtler arasında arbede yaşandı

Almanya'da Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Herne kentinde Türkler ile Kürtler arasında yaklaşık 60 kişinin karıştığı büyük bir arbede yaşandığı belirtildi.

Bochum polisinin yaptığı açıklamaya göre arbede, dün akşam yerel saatle 22.00 civarında Schulstrasse ile Viktor-Reuterstrasse caddelerinin bulunduğu bölgede yaşandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazıyla arbedeyi durdurdu. Taraflardan gözaltına alınan olmadı.

1 kişi hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bochum polisi, Türkleri ve Kürtleri duygularını provokasyon, saldırganlık ve şiddet yoluyla açığa vurmama çağrısı yaparak, ileride yaşanacak muhtemel olaylarda tarafların cezalandırılacağını vurguladı.

​