Orban: Türk Akım’a en kısa zamanda katılmak istiyoruz

© Sputnik / Валерий Мельников Putin: Macaristan ilgi duyuyorsa TürkAkım’a bağlantı boru hattı hızlı bir şekilde döşenir ile ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Bizim için önemli olan, doğalgazın farklı yönlerden Macaristan’a gelmesi. Türk Akım’a ne kadar erken katılırsak o kadar iyi. Böylelikle bu konuda savunmasız olmayacağız” ifadelerini kullandı.

Gelecek kapasiteleri rezerve etme sürecinin ikinci aşamaya girdiğini dile getiren Macaristan Başbakanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İkinci aşama biter bitmez, doğalgaz boru hattının kapasitesinin dağılımını yapabileceğimiz üçüncü aşamanın başlamasını umuyoruz. Bunun en hızlı şekilde olmasını istiyoruz. Sayın Devlet Başkanı (Putin) dediği gibi, bu fırsat gelen yılın başlarında açılacak. Umarım bu zaman dilimine uyabiliriz ve başvuru alımı aşamasını en kısa sürede açıklayabiliriz.”