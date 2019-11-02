Hollandalı avukatlar, IŞİD'lilerin getirilmesi için hükümete dava açtı

Hollandalı avukatlar, Suriye'nin kuzeyinde bulunan 23 IŞİD mensubu kadın ve 56 çocuğun acilen ülkeye getirilmesi için Hollanda hükümetine karşı dava açtı.

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki haberde, IŞİD mensubu kadınların avukatları Andre Seebregts ve Tom de Boer'un, hükümetin IŞİD üyesi kadınlar ile çocuklarını geri getirme prosedürünü acilen başlatması ve ihtiyati tedbir kararı alması için mahkemeye başvuruda bulunduğu belirtildi.

Haberde, avukatların, Türkiye'nin 17 Ekim'de ABD ile yaptığı 13 maddelik uzlaşma ve 22 Ekim'de Rusya ile sağlanan 10 maddelik anlaşmadan dolayı IŞİD mensuplarının bulunduğu bölgenin sakin olduğu ve bu fırsattan yararlanılması gerektiğini söylediği ifade edildi.

Mahkemenin tedbir kararını 1 buçuk hafta sonra açıklayacağı kaydedildi.

De Volkskrant gazetesindeki haberde ise Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV), 2018'in başında IŞİD mensubu kadınların ve çocuklarının geri getirilmesinin ulusal güvenlik açısından daha iyi olduğuna yönelik hükümeti uyardığı iddia edildi.

Hollanda'da IŞİD mensuplarının akıbeti konusu koalisyonu ikiye böldü

NCTV'nin hükümete yaptığı uyarıda, DEAŞ'lıların çocuklarının ülkeye şimdi getirilmedikleri takdirde, yaşları ilerlediği zaman güvenlik sorunu oluşturabileceğini aktardığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede koalisyon ortaklarından Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ile Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), IŞİD mensuplarının Suriye'de kalmaları ve orada yargılanmasını isterken, Demokratlar 66 (D66) ile Hristiyan Birlik Partisi (CU) ise ülkeye getirilip yargılanmaları taraftarı olduğunu bildirmişti.

Geçen hafta Hollanda Savcılığı, hükümetin iş birliği yapmayı reddetmesine rağmen IŞİD mensuplarının ülkeye getirilip yargılanmasını istemişti.