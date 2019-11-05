Le Soir gazetesi Aslı Erdoğan'dan özür diledi

Belçika'da yayımlanan Le Soir gazetesi, yazar Aslı Erdoğan'ın İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajın çevirisinde yaptığı hata nedeniyle düzeltme ve tekzip yayınladı.

Yazar Aslı Erdoğan'ın İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajdaki sözleri birçok gazete ve haber sitesinde yanlış ifadelerle aktarıldı.

İfadelere kaynak olarak gösterilen Le Soir'a açıklamalarda bulunmadığını söyleyen Erdoğan, kendisine ait olduğu öne sürülerek yayımlanan sözleri yalanladı.

T24'ün haberine göre, Le Soir gazetesi Erdoğan'ın La Repubblica'daki röportajın çevirisinde yaptığı hata nedeniyle düzeltme ve tekzip paylaştı.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Christophe Berti imzasıyla yayımlanan tekzipte "Türk romancının sözlerini yanlış aktaran hatalar içeriyordu" diyerek söyleşinin düzeltilmiş versiyonu yer aldı.

Berti'nin yazdığı tekzipte, "Bu metin Léna ekimizde Cumartesi yayımlanan, La Repubblica gazetesinden tercüme edilen Aslı Erdoğan söyleşinin düzeltilmiş halidir. İlk halinde Türk romancının sözlerini yanlış aktaran hatalar yer alıyordu. Bu hataları düzelttik ve söyleşinin doğru halini paylaşıyoruz. Soir gazetesinin editoryal ekibi Aslı Erdoğan'a özürlerini sunuyor" ifadeleri yer aldı.



Erdoğan: Aynı hassasiyeti düzeltmeye gitmeyen basın kuruluşlarından da bekliyorum

Gazetenin attığı ilk başlıkta "Biz, Türkler, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret etmeye şartlandırıldık" ifadeleri yer alırken; Erdoğan'ın bu sözleri söylemediği, çeviride hata yapıldığının kabul edilmesinin üzerine başlık "Bize okulda da Kürt düşmanlara karşı doktrin (öğreti) veriliyor" olarak değiştirildi. Röportajın içeriğinde de La Reppublica gazetesinden doğru tercüme yapılarak düzeltme yapıldı.

Erdoğan, hatalı çeviri nedeniyle Le Soir gazetesinin kendisinden özür dilediğini belirterek şunları söyledi:

"Bana atfedilen yanlış çeviri nedeniyle başlatılan linç kampanyası sonrasında daha önce açıklama yapmış, gerçek beyanlarımı sizlerle paylaşmıştım. İfadelerimi yanlış çeviri ile yayınlayan Le Soir gazetesine hem kamuoyu aracılığıyla hem de doğrudan hatalarını düzeltmeleri çağrısında bulunmuştum. Aynı hassasiyeti yanlış çeviri ile bana atfedilen cümleleri yayınlayan ve bu konuda herhangi bir düzeltmeye gitmeyen basın kuruluşlarından da beklediğimi beyan eder, aksi durumda hukuki süreçleri başlatacağımı belirtmek isterim."