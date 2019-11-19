İsveç, Assange'a tecavüz soruşturmasını kapattı

ABD'nin yüz binlerce gizli belgesini WikiLeaks'te yayımlamasının ardından İsveç'te tecavüz suçlamalarından başlatılan yasal sürecin hedefi olan Julian Assange, bu süreç nedeniyle ABD'nin iade talebi eşliğinde İngiltere'de hapis yatarken, İsveç savcılığından açıklama geldi.