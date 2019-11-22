Belgrad'da 'Mini-Schengen' buluşması: Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na göre 'AB'ye alternatif değil'

Üsküp ve Tiran ile birlikte Batı Balkanlar'da 'Mini-Schengen'in temellerini atmaya çalışan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Kuzey Makedonya'dan mevkidaşını ağırladı."Mini-Schengen, AB'ye alternatif değil, bizim için AB üyeliğinden başka alternatif yok" diyen Pendarovski, bölgesel inisiyatifin 6 ülkeyi kapsaması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2025'te AB üyesi olması perspektifi bloke edilen Sırbistan, çareyi Balkanlar'da çözülmemiş sorunlara rağmen Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile birlikte başlanan ve diğer ülkeleri de kapsayabilecek 'Mini-Schengen' projesinde arıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Balkanlar'da 'Mini-Schengen' bölgesi kurarak sermaye, mal, hizmet ve insanların serbest dolaşımını sağlayıp ekonomik işbirliğini güçlendirme planı çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Arnavutluk liderleriyle zirve ve görüşmelerine bir yenisi eklendi.

Belgrad'ı ziyaret ederek Vucic tarafından ağırlanan Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Batı Balkan ülkelerini kapsaması planlanan 'Mini-Schengen' inisiyatifinin, AB'ye bir alternatif olmadığını söyledi.

In an interview with @BIRN_Network, North Macedonia’s President @SPendarovski spoke about the new fight he faces in trying to keep North Macedonia - and the Balkan region - on the path to EU accession, as well as the initiative for a ‘Mini Schengen’. https://t.co/SFUA0a18DJ — Balkan Insight (@BalkanInsight) November 21, 2019

İki liderin ortak basın toplantısında, Pendarovski, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonunun toplumun demokratik dönüşümü noktasında en iyi seçenek olduğunu, sürdürülebilir tek seçeneği oluşturduğunu, Kuzey Makedonya'nın bu husustaki tutumunun altını çizmek istediğini belirterek şu vurguyu yaptı:

"Bizim için AB üyeliğinden başka bir alternatif yoktur. Üsküp uzun vadede bu hedefine bağlı kalacaktır."

'Mini-Schengen' inisiyatifinin 6 bölge ülkesini kapsamasının icap ettiğini dile getiren Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı, dolayısıyla Sırbistan'ın Yugoslavya içsavaşından beri sorunlarının bulunduğu Bosna Hersek ile bağımsızlığını tanımadığı Kosova'nın da dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Bununla birlikte Sırbistan-Kosova arasındaki sorunlara müdahil olmak istemediğini ifade eden Pendarovski, Kosova meselesinin uluslararası toplumun da desteğiyle kesin çözüme kavuşturulması ve bölgenin istikrarı ve güvenliğine katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Vucic ise 'Mini-Schengen' inisiyatifinin bölge ülkeleri ve halklarının iyiliği için önemli olduğunu belirtti.

.@predsednikrs Vucic on 'mini Schengen': Nothing better created in #Balkans over past 30 years https://t.co/xq4j1QJscO — N1english (@N1info) November 10, 2019

"Statü sorunu olmadan Priştine'nin (Kosova) de Saraybosna'nın (Bosna) da Podgorica'nın (Karadağ) da bu inisiyatife dahil olmasını istiyoruz" diyen Sırbistan lideri, tüm bölge ülkelerinin AB üyesi olmak için beklediğini, ancak AB'nin Batı Balkan ülkelerinden tam ne istediğini bildiğine emin olamadığını dile getirdi.