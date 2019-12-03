West Ham taraftarlarına soruşturma: Homofobik tezahürat yapmalarından bıktık

West Ham taraftarlarının homofobik tezahüratlarını kayda alan bazı sosyal medya kullanıcıları, maçın ardından Twitter üzerinden polisle iletişim kurmuştu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Emniyet yetkilileri soruşturmada henüz gözaltı yapılmadığını açıkladı.

Futbolda ayrımcılık karşıtı bir dernek olan Kick It Out da İngiltere Futbol Federasyonu'ndan da ayrı bir soruşturma başlatmasını talep etti.

Chelsea Taraftarları Vakfı ise "West Ham taraftarlarının sürekli homofobik tezahürat yapmasından bunaldık" açıklamasında bulundu.