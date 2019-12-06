Alman kanalı Atatürk'ü Hitler'e benzetti: 'Hitler Almanyası'ndan zehirli gaz satın alıp Tunceli'de kullandı'

Alman devlet televizyon kanalı ARD'de yayınlanan 'ttt - titel, thesen, temperamente' adlı programda gösterilen 'Unutulan Katliam-Atatürk Alevileri Nasıl Öldürdü' adlı belgeselde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Nazi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Atatürk hakkında yayınlanan belgeselin Türklerin yoğun tepkiyle karşılaştığı öğrenildi.

Atatürk’ü Hitler ile kıyaslayan belgeselde, Türkiye’nin Hitler Almanyası'ndan zehirli gaz satın aldığı ve bunu Tunceli'de kullandığı iddia edildi. Atatürk’ü eli kanlı bir diktatör gibi gösteren filme karşı Türk sivil toplum kuruluşları bu akşam yerel saatle 15.00’te ARD’nin Berlin binası önünde protesto gösterisi yapacak. Yarın da Köln’de saat 14.00’te ARD ve WDR televizyonlarının önünde CHP Kuzey Ren Vestfalya Birlikleri, Atatürkçü Düşünce Dernekleri ve İyi Toplum Gönüllüleri protesto gösterileri düzenleyecek.

CHP'den tepki

Filmin 'Tamamen kasıtlı ve tek yanlı olduğunu' vurgulayan CHP Almanya Birlikleri bir açıklama yaparak, "Böyle bir film bizi çok derinden sarsmıştır. Bu tür tek taraflı yayınlar sosyal barışı tehdit ediyor. Bizim Almanya’da yaklaşık 10 bin üyemiz var ve bunlar televizyon vergisi ödüyor. Filme karşı protestomuzu mektupla ilettik ve devamı gelecek. Bu konuda ARD’den nasıl böyle tek taraflı bir yayın yaptığına dair açıklama istiyoruz" dedi.