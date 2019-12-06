Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı: TürkAkım gerçek bir sorun, Sofya projeden çekilmeli

Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Solomon Pasi, TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin gerçek bir sorun olduğunu ve Sofya'nın bu projeden çekilmesi gerektiğini savundu.

Bulgar Nova televizyonuna demeç veren Pasi, Moskova ile Sofya arasındaki TürkAkım gerilimini değerlendirdi.

Pasi, "TürkAkım, Bulgaristan için gerçek bir sorun. Enerji alanındaki politikamızı çeşitlendirmek yerine tekelin gelişmesi için ek şans tanıyoruz. Bu projeden kurtulmamız gerektiği, tartışılmaz bir gerçek" dedi.

'Putin, Bulgaristan'a minnettar'

Pasi, Rusya'nın bir Bulgar diplomatı sınır dışı etmesi hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

Bunun korkulacak bir şey olmadığını kaydeden Pasi, "Devlet Başkanı Putin'in bir veya iki Bulgar diplomatı sınır dışı etmesi çok korkulacak bir şey değil. Bulgaristan Rus uçaklarının Rus silahlarını toprakları üzerinden sınıra 30 kilometre mesafedeki en büyük Rus casusluk merkezinin bulunduğu Sırbistan'ın Niş kentine taşımalarına izin verdiği için Putin, Bulgaristan'a minnettar" ifadelerini kullandı.