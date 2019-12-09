İtalya’da ABD askerlerinin Vicenza merkezine girişi yasaklandı

Vicenza’ya yerleştirilen 173. Hava Tugayı askerlerinin kentte huzursuzluk çıkarması sebebiyle geçici yasak kararı alındı. İki genç Vicenzalı, görevde olmayan paraşütçüler için popüler bir mekanın dışında çok sayıda ABD askeri tarafından sözlü münakaşa yaşadıktan sonra darp edildiklerini söyledi.

21 yaşındaki Riccardo Passora, La Repubblica gazetesine “Bu benim yüzüm değil. Daha önce böyle görünmüyordum“ dedi. Çenesi paramparça olan Riccardo Passora’nın yüzü geçirdiği estetik operasyonla yeniden şekillendirildi.

Belediye yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerinden şiddet olayına karışan suçluları tespit etmek için çalışıyor. Belediye Başkanı Francesco Rucco’dan özel kısıtlayıcı ölemler alması yönünde talepte bulunuldu.

Amerikan ordusundan Komutan Kenneth Burgess 45 günlük yasak boyunca personeline içlerinden herhangi birinin bölgeye girmesi durumunda disiplin cezası ile karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu. Belediye Başkanı Rucco, “Vicenza’da emsali olmayan bir kararname. Bunun için Amerikan otoritesine teşekkür ediyoruz” dedi.

American soldiers temporarily banned from Italian main street in #Vincenza after vicious brawl via ⁦@TelegraphNews⁩ ⁦@andreavogt⁩ https://t.co/JvOZeuDa7q — Andrea Vogt (@andreavogt) December 8, 2019

​Vicenza 113 bin nüfuslu genel olarak sakin ve huzurlu bir bölge olarak tanımlanıyor. Nüfusun 12 binden fazlası Amerikan askerleri ve aileleriyle, bölgede bulunan 2 üste çalışanlardan oluşuyor.

2014 yılında birkaç cinsel saldırı dosyası ve 3 yaya ve bir otomobili karıştığı sadece bir trafik kazası dışında kentte herhangibir olay yaşanmazken, 2016 ve 2017’de maddi hasar ve yaralanmaların yaşandığı kazalar meydana geldi. 2018 yılında ise aralarında Amerikalıların da karıştığı 550 şiddet vakası yaşandı.