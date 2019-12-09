Putin ‘Normandiya Dörtlüsü’ zirvesinin yapılacağı Paris’e geldi

Rus lider Vladimir Putin, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın yer aldığı ‘Normandiya Dörtlüsü’ formatında Donbass konulu zirvenin, ayrıca bu 4 ülkelerin liderleri arasında ikili görüşmelerin yapılacağı Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son 3 yılda ilk kez yapılacak olan Normandiya Dörtlüsü zirvesine katılmak üzere Fransa’nın başkenti Paris’e geldi.

Rus lider, zirveden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmeler çerçevesinde Putin ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ilk kez bizzat tanışmış olacak.

​Normandiya Dörtlüsü Elysee Sarayı’nda Salon Murat’ta (Murat Odası) Moskova saatiyle yaklaşık olarak 18:00’de (TSİ ile aynı) bir araya gelecek. Liderlerin ortak toplantısı için programda 2 saat 45 dakika ayrılmış durumda. Görüşme sonrasında ise liderler basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.

Rusya ve Ukrayna liderleri ise basın toplantısının ardından ayrı bir görüşme gerçekleştirecek. Putin ve Zelenskiy şimdiye dek bizzat hiç karşılaşmadı, sadece telefon görüşmeleri yaptı.

Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov, görüşmenin başlıca amacının Minsk anlaşmalarının uygulamaya geçirilmesi ile ilgili konularının görüşülmesi olduğunu açıklamıştı.

Владимир Путин в Париже pic.twitter.com/rbqnEcKSvs — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

​Uşakov, liderlerin arasında gaz konusunun görüşülüp görüşülmeyeceği sorusunu yanıtlamasa da, etkinliğin organizasyonuna yakın bir kaynağın aktardığına göre Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Gazprom başkanı Aleksey Miller’in de görüşmeye katılması bekleniyor.

Putin’in Merkel ve Macron’la yapacağı görüşmeler için yarımşar saat planlandığı protokolde Putin-Zelenskiy görüşmesi içinse 45 dakika tahsis edilmiş durumda. Bunun yanı sıra Uşakov, iki liderin görüşmesi için zaman sınırlandırması olmadığını aktarmıştı.