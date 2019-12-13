İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz

İngiltere'deki erken genel seçimde Muhafazakar Parti adına 1987'den bu yana en büyük zaferi kazanan Başbakan Boris Johnson, bu sonuçla sonunda AB'den ayrılabileceklerini, ikinci bir 'AB'den ayrılıp ayrılmama' referandumu tehdidinin de bertaraf edildiğini söyledi. Johnson 31 Ocak'ta 'eğer'i ve 'ama'sı olmaksızın Brexit'in hayata geçeceğini açıkladı.

İngiltere'deki erken genel seçimden zaferle çıkan Başbakan Boris Johnson, üç yıldan uzun süredir Brexit üzerinden yaşanan siyasi karmaşayı eleştirdi ve "Bu saçmalığa bir son vereceğim ve 31 Ocak itibariyle Brexit'i halledeceğiz, 'ama' yok, 'eğer' yok, 'belki' yok" dedi.

"With this election, we have put to an end all those miserable threats of a second referendum."



Prime Minister Boris Johnson speaks following a decisive victory in the UK General Election: https://t.co/PJa0onUV3r pic.twitter.com/bshzsGYr0a — CNN International (@cnni) December 13, 2019

İngiltere halkının sandıkta 'inkar edilemez ve tartışılmaz' bir karar verdiğini savunan Johnson, böylece ikinci bir Brexit referandumu tehdidini de bertaraf ettiklerini söyledi.

Halkın, partisinie verdiği desteği 'çantada keklik' gibi görmeyeceklerini de belirten Johnson, "Haydi Brexit'i halledelim ama önce kahvaltı yapalım" ifadelerini kullandı.

​Seçimde, Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, oyların yüzde 43'ten fazlasını alarak Avam Kamarası'nda çoğunluğu sağladı. Oy oranı yüzde 32'de kalan İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise bir sonraki seçimde partisinin başında olmayacağını açıkladı.

Bu sonuçlara göre partilerin tahmini milletvekili sayıları şöyle oldu: Muhazafakar Parti 364, İşçi Partisi: 203, İskoç Ulusal Partisi 49, Liberal Demokrat Parti 11, Plaid Cymru 4, Yeşil Parti 1, diğer partiler 18.