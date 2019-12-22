Berlin'de Noel pazarı şüpheli paket ihbarı nedeniyle boşaltıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Noel pazarı gelen bir ihbar üzerine boşaltıldı. 19 Aralık 2016'da aynı Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Berlin polisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breitscheid meydanında her yıl geleneksel olarak kurulan Noel pazarında şüpheli bir eşya ihbarı nedeniyle pazarın boşaltıldığı belirtildi.

© REUTERS / ANNEGRET HILSE Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Noel pazarı çevresinde güvenlik güçleri arama yapıyor

Noel pazarının içinde bulunan Kaiser Wilhelm kilisesindeki bir program da yarıda kesilerek içeride bulunanların kiliseden uzaklaşmaları istendi.

19 Aralık 2016'da aynı Noel pazarına bir tırla yapılan saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.