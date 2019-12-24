İspanya'da büyük ikramiyeyi kazandığını zanneden muhabir, canlı yayında 'Yarın işe gelmiyorum' dedi

İspanya'da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen piyango çekilişini sunan bir televizyon muhabiri, büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannedince canlı yayında 'artık işe gelmeyeceğini' söyledi ancak bilete yalnızca amorti çıktığı anlaşılınca özür diledi.

İspanya'da RTVE televizyonu için muhabirlik yapan Natalia Escudero isimli gazeteci, İspanya'da her yıl düzenlenen Noel çekilişini sunduğu esnada büyük ikramiyenin kendisine çıktığını zannetti.

Sonuçlar açıklandığında çığlık atmaya başlayan Escudero, canlı yayında "Yarın işe gelmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Ancak daha sonra, Escudero'nun biletine büyük ikramiye çıkmadığı ortaya çıktı. Sunucunun biletine çıkan ikramiyenin gerçek tutarının ise 5 bin euro civarında olduğu öğrenildi.

Una #reportera española se entera durante una transmisión que su boleto #ganó el premio gordo de la #lotería de Navidad. La afortunada se llama Natalia Escudero, de Alicante, #España. #RTVE#ElQueretanoVial pic.twitter.com/VhAPWCm6rR — El Queretano Digital (@ElQueretanoTw) December 22, 2019

​Olayın sosyal medyada yayılması üzerine kendisine 'Yalan söylediği' ve 'Manipülasyon yaptığı' yönünde çok sayıda eleştiri yöneltilen Escudero, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla izleyicilerden özür diledi.

Escudero, 'kişisel nedenler' yüzünden zor birkaç ay geçirdiğini söyledi ve "Vicdanım temiz ve 25 yıllık profesyonel meslek hayatım boyunca titiz ve başarısı kanıtlanmış işlerimle gurur duyuyorum" dedi ve tatile çıkacağını açıkladı.

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado [...] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u — RTVE (@rtve) December 22, 2019

​Escudero'nun ikramiye sevinci ise sosyal medyada dalga konusu oldu.