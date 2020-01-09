İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi

Ayrıca yanlarında yetişkin olmayan çocuk mültecilerin aile birleşimi hakkının korunmasına dair önerge de kabul görmedi. Daha sonra metnin tümü üzerinde yapılan oylamada Brexit tasa tasarısı, 231'e karşı 330 oyla kabul edildi.
Bundan sonraki süreçte tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor.
Yeni ilişki için müzakereler başlayacak
Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar her konu ele alınacak. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılmasını istiyor. Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.
Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürecek.
Brexit süreci
Brexit anlaşmasını geçirmekte zorlanan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına iktidara gelmişti. Elde ettiği zaferle Brexit karşıtları karşısında eli güçlenen Johnson, seçim sonrası tasarıyı parlamentoya getirmiş ve ilk oylamada metin 234'ye karşı 358 oyla kabul edilmişti.
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