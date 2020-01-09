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22:03 09 Ocak 2020
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    İngiltere Avam Kamarası

    İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi

    © REUTERS / REUTERS TV
    Avrupa
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    İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    AB'den Brexit sonrası geçiş süreci ve müzakereler konusunda uyarı
    Başbakan Boris Johnson'ın AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndaki görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sırasında sunulan, AB vatandaşlarına süresiz oturum izni verilmesi ile oturum izni başvurusu reddedilen AB vatandaşlarına itiraz hakkı tanınmasını öngören değişiklik önergeleri reddedildi.

    Ayrıca yanlarında yetişkin olmayan çocuk mültecilerin aile birleşimi hakkının korunmasına dair önerge de kabul görmedi.  Daha sonra metnin tümü üzerinde yapılan oylamada Brexit tasa tasarısı, 231'e karşı 330 oyla kabul edildi. 

    Bundan sonraki süreçte tasarı, Lordlar Kamarası'nda görüşülecek. Herhangi bir değişiklik önergesi verilmesini istemeyen hükümet, buradaki sürecin 22 Ocak'a kadar tamamlanmasını ve böylece 31 Ocak öncesi tasarının Kraliçe 2. Elizabeth'in onayını almasını bekliyor. 

    Yeni ilişki için müzakereler başlayacak 

    Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen: AB, Brexit tarihini uzatabilir
    Sürecin planlandığı gibi tamamlanması durumunda İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den 31 Ocak'ta ayrılacak. Böylece ilk kez bir ülke Birlikten çıkmış olacak.  Bu tarihin ardından taraflar 2020 sonuna kadar, gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek. 

    Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar her konu ele alınacak. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılmasını istiyor.  Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak. 

    Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürecek. 

    Brexit süreci

    © AP Photo / Matt Dunham
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    İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Eski Başbakan Theresa May liderliğindeki azınlık hükümeti, AB ile varılan Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeyi başaramamıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit önce 31 Ekim'e, ardından da 31 Ocak 2020'ye ertelenmişti.

    Brexit anlaşmasını geçirmekte zorlanan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 43,6 oy alarak 365 milletvekili çıkarmış ve tek başına iktidara gelmişti. Elde ettiği zaferle Brexit karşıtları karşısında eli güçlenen Johnson, seçim sonrası tasarıyı parlamentoya getirmiş ve ilk oylamada metin 234'ye karşı 358 oyla kabul edilmişti.

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    Etiketler:
    Avrupa Birliği, Yasa tasarısı, Avam Kamarası, Brexit, İngiltere
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