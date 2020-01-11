İran’a giden Ukraynalı uzmanlara düşen uçağın kara kutularına erişim sağlandı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, bugünkü basın toplantısında, "Uçak parçalarına ve düştüğü yere erişim sağlandı. Halihazırda ekibimize kara kutulara da erişim sağlandı. En kısa zamanda kara kutuları incelemeye başlamayı planlıyoruz. Ayrıca Tahran havalimanındaki hava trafik kontrol kulesi çalışanları ile pilotlarımız arasındaki konuşma kayıtlarına da erişim sağlandı" dedi.

Ukraynalı bakan, uçağın düşme sebebiyle ilgili tüm olasılıkları değerlendirdiklerini kaydetti.