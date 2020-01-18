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    Paris Operası sanatçılarından protestolara destek konseri

    Paris Operası sanatçılarından protestolara destek konseri

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    Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için yeniden sokağa çıkarken, Paris Operası sanatçıları, Palais Garnier opera binası önünde protesto düzenledi ve gösterilere destek amacıyla performans sergiledi. Paris'teki eylemlerde 37 kişi gözaltına alındı, 20 kişi yaralandı. 

    Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekler'in eylemleri 62. haftasına girdi.

    Paris'te Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Lyon tren garına kadar yürüdü. Göstericiler, Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.   Eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı ve plastik bombayla müdahale etti.  Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, polisin yerde yatan bir eylemciyi dövdüğü görüldü. 

    Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başkentteki gösteride 37 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Eylemde görev yapan sağlık çalışanları da 20 kişinin yaralandığını bildirdi. Toulouse'daki eylemde de polis, göstericilere biber gazı kullandı. 

    Ülkenin çeşitli kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

    Paris Operası'ndan gösterilere destek konseri

    Tarihi Opera Binası'nın önünde yıl sonunda 'Kuğu Gölü' balesini sunan balerinlerin ardından, bu hafta da Paris Orkestrası halka açık dev bir konser verdi. Comedie Français tiyatrosu oyuncularının da katıldığı ve bir buçuk saat süren konser, opera sanatçılarının seslendirdiği Fransız milli marşı ile sona erdi. Gösteri, Opera Meydanı'nı dolduran binlerce kişi tarafından alkışlarla desteklendi.

    Bir buçuk aylık grevler kapsamında, Paris Operası'nda 67 gösteri iptal edildi.

    İçişleri Bakanı Castaner'den tepki

    İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Bu şiddet demokraside asla bir ifade biçimi olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu. 

    Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.

    Sarı Yelekler'in gösterileri 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemler başladığından bu yana polisin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi gözünü kaybetti, 5 kişinin eli koptu ve yaklaşık 500 kişi yaralandı.

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    Etiketler:
    Protesto, Sarı Yelekler, Sarı Yelekler, Sanatçı, Opera, Paris, Fransa
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