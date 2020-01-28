Almanya'da 3 koronavirüs vakası daha tespit edildi

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Starnberg kentinde geçtiğimiz saatlerde 1 kişinin Çinli bir kadından ölümcül yeni tip koronavirüs kaptığı bildirildi.

Alman makamları, hastanın karantina ve tıbbi gözetim altına alındığını bildirdi.

Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 3 kişiye daha virüs bulaştığı ve ilk hasta ile birlikte karantina altına alındığı belirtildi.

Virüsten yeni etkilenen şahısların virüs taşıyıcısı olan Çinli kadınla iş ilişkisinin bulunduğu bilgisini veren yetkililer, yaklaşık 40 kişinin daha incelemeye alındığını kaydetti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), daha önce Almanya'da tespit edilen ilk koronavirüs vakasının hastalığın Avrupa'ya yayılma olasılığını etkilemediğini söylemişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybının 106, virüsten etkilenenlerin sayısının ise 4 bin 515 olduğunu açıklamıştı.

Virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 44 bin 132 olmuştu.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha 'gizemli' hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.