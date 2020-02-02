Venedik'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulunduğu yerden çıkarıldı

İtalyan basınındaki haberlere göre, Venedik'in sanayi bölgesi olarak bilinen Porto Marghera'da tespit edilen bombanın çıkarılması için bu sabah saatlerinde bomba günü adıyla anılan operasyon düzenlendi.

Yerel saatle 06.00'da Venedik eski şehriyle ulaşımı sağlayan Liberta (Özgürlük) Köprüsü'nün kapatılmasından sonra Venedik Belediyesi ve İtalyan güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 226,80 kilogram ağırlığındaki, içinde 127 kilogram TNT patlayıcı olan bomba bulunduğu yerden çıkarıldı.

Açık denizde etkisiz hale getirilmek üzere İtalyan Sahil Güvenlik gemisine yüklenen bomba, yerel saatle 17.30'da Adriyatik Denizi açıklarında patlatılacak.

Bölgede yaşayanlar tahliye edildi

Bombanın çıkarılması işlemi sırasında, güvenlik önlemleri çerçevesinde bölgeye yakın yerde ikamet eden 3 bin 500 kişi ise geçici olarak tahliye edildi.

Venedik Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, eski şehir Venedik ile ana karadaki Mestre arasında ulaşımı sağlayan Liberta Köprüsü yeniden ulaşıma açıldı.