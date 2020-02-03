Londra'da inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış bomba bulundu

Londra'nın Soho bölgesinde bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı sanılan bir bomba bulundu.

Pollis tarafından çevrede güvenlik önlemi alındığı, bölgenin kapatıldığı ve tahliye edildiği açıklandı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü.

Londra'nın merkezinde, turistik bir bölge olarak bilinen Soho'da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor.

Daha önce de aralarında Londra'nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti. Yakın zaman önce olayın bir benzeri İtalya'da yaşandı.