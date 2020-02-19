STK gemileri, Akdeniz’de sığınmacıları kurtarmaya devam ediyor: 395 kişi daha kurtarıldı

Avrupalı sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler, Akdeniz’in orta kesimi ve Libya açıklarında 395 sığınmacıyı daha denizde kurtardı.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün (MSF) Twitter'dan yaptığı paylaşımda, MSF ve SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin, ilk operasyonda 84 kişiyi, son 48 saatte de önce 98, ardından da 92 sığınmacıyı daha denizde zor koşullarda botlardan kurtardığı belirtildi.

Ocean Viking, üç operasyonda toplam 274 sığınmacıyı güvertesine alırken, Alman STK'lere ait gemilerden Sea Watch 3 de Libya açıklarında 121 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 121 kişiden 19’unun kadın, 8’inin de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

BREAKING! In a 3rd operation in less than 48 hours, 92 people were rescued by #OceanViking in challenging conditions. Many of the survivors -incl. women & children- were extremely weak & in a state of distress when they were found in a rubber boat, close to Sabratha oil platform. pic.twitter.com/kb0pohbwYJ — MSF Sea (@MSF_Sea) February 19, 2020

​MSF’den yapılan bir başka paylaşımda ise Avrupa Birliğinin (AB) Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan "Sophia Operasyonu"nu sona erdirme kararı eleştirilirken; AB’ye insan hayatına öncelik vermesi çağrısı yapıldı.

STK'ler sığınmacıları, İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor

Akdeniz'deki sığınmacıları kurtaran STK'ler, orta Akdeniz'de kurtardıkları sığınmacıları, güvenli bulmadıkları gerekçesiyle, Libya'ya değil coğrafi olarak bölgeye en yakın AB ülkeleri İtalya ve Malta'ya götürmek istiyor.

Ancak, AB ülkeleri arasında sığınmacıların paylaşımı konusunda yaşanan aksaklıklar ve anlaşmazlıklar, kurtarılan sığınmacıların zaman zaman STK gemilerinde denizde uzun süre bekletilmesine neden oluyor.