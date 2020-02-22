Sırbistan, ilk Pantsir-S1 füze savunma sistemlerini teslim aldı

Konuya ilişkin açıklama yapan Vulin, Rusya’dan satın alınan Pantsir-S1 füze savunma sistemlerinin ilk kısmının Sırbistan'daki Bataynitsa askeri havalimanına ulaştığını belirtti.

Sırp bakan, Rus yapımı Pantsir-S1 sistemlerinin bölgede bu türdeki tek silah olduğu için Sırbistan’ın güvenliğini arttıracağını vurguladı.

Rus silahlarının ve askeri teçhizatlarının Avrupa'daki en büyük ithalatçısı olan Sırbistan, daha önce de Mi-17 ve Mi-35 helikopterleri satın almıştı. Moskova tarafından Belgrad’a ayrıca 6 adet MiG-29 ve 10 adet BRDM-2MS askeri zırhlı araç hediye edilmişti.