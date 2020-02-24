Kum fırtınası nedeniyle Madrid'de mahsur kalan öğrenciler Türkiye'ye dönüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanarya Adaları'ndaki kum fırtınası nedeniyle Madrid'teki Barajas Havalimanı'nda mahsur kalan öğrencilerin, TSİ 22.00 uçağıyla Türkiye'ye geri döneceğini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Görevimizi yaptık. Türkiye saatiyle 22.00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini paylaştı.

Görevimizi yaptık. TR saatiyle 22:00 uçağıyla dönüyorlar. Evlatlarımıza geçmiş olsun. @etiler_mtal https://t.co/6f2MVKipKI — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 24, 2020

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Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, havalimanında mahsur kalan öğrencilere sahip çıkan ve desteklerini esirgemeyen Çavuşoğlu'na ve gösterdikleri ilgiden dolayı konsolosluk yetkililerine teşekkür etti.

İki günde 400 uçuş iptal

Sahra Çölü'nden İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'na gelen toz fırtınası nedeniyle Kanarya Adaları'nda uçuşlar yapılamıyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki günde 400'e yakın uçuşun iptal edildiğini açıklayan yetkililer, bazı uçuşların Fas veya Moritanya'daki farklı havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.