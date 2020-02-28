Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

Koronavirüs Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkedeki bir Rus vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Hastanın Azerbaycan'a girmeden önce İran'da bulunduğu belirtildi.

İlk vaka tespiti ile birlikte Azerbaycan da koronavirüs sıçrayan komşu ülkeler arasına girmiş oldu. Şimdiye kadar Türkiye'nin komşuları İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da virüs tespit edilmişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Kovid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Virüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 854 kişi yaşamını yitirdi.