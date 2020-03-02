Ukraynalı Aydar taburunun eski komutanı Melniçuk Rusya'nın talebiyle Yunanistan'da yakalandı

Facebook hesabından açıklama yapan Melniçuk, Yunanistan'da Rusya'nın talebi üzerine gözaltına alındığını yazarak Ukrayna Büyükelçiliği çalışanlarından avukat ayarlanması konusunda kendisiyle iletişime geçmelerini istedi.
Melniçuk, eşi ve oğluyla birlikte tutulduğunu ekledi.
Melniçuk'un bir dönem 'komutanlığını' yürüttüğü Aydar taburu, Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar başladıktan sonra kurulmuş ve faaliyetlerini Ukrayna İçişleri Bakanlığı çatısı altında yürütmüştü.
Ukrayna'nın doğusunda (Donbass) milis güçlerine karşı savaşan Aydar taburu, birçok insan hakları ihlaliyle suçlanıyor.
Daha önce hakkında suç örgütü kurmak iddiasıyla soruşturma bulunan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Melniçuk, Kiev'de gözaltına alınmış, Kiev'i terk etmemek kaydıyla para cezası verilerek serbest bırakılmıştı.
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