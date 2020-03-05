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10:45 05 Mart 2020
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    Koronavirüsle mücadele eden İtalya, AB'den bütçe esnekliği talep etti

    © AFP 2020 / Pau Barrena
    Avrupa
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (350)
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Avrupa Birliği’nden (AB) bütçede olabilecek tüm esneklikleri talep edeceklerini söyledi.

    Kovid-19’dan son iki hafta içinde 107 kişinin öldüğü ve vaka sayısının 2 bin 706 olduğu İtalya’da, Başbakan Conte, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından paylaştığı video ile halka hem bilgi verdi hem de virüsten korunma yöntemlerini anlattı.

    "Bizim ülkemiz ilk kez ulusal boyutta acil durumla yüzleşmekle karşı karşıya kalmıyor" diyen Conte, İtalya'nın bu mücadelede teslim olmayacağını belirtti. 

    Koronavirüs hadisesinin siyasi bir kriz olmadığını anlatan Başbakan Conte, "Hepimiz, aynı gemideyiz. Kim dümenin başındaysa onun rotayı belirleme zorunluluğu vardır. Daha fazla çaba göstermeliyiz, birlikte yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

    Kovid-19 nedeniyle bazı kişilerin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bunun endişeye yol açtığını kaydeden Conte, "Olumlu veri ise İtalya'da virüs bulaşanların büyük bir bölümünün iyileşiyor olması" dedi.

    © REUTERS / MASSIMO PINCA
    İtalya'da koronavirüs nedeniyle okullar kapatılacak
    Sağlık Bakanı Roberto Speranza’nın ülkede ihtiyaç duyulan yoğun bakım ünitelerinin artırılması için talimat verdiğini dile getiren Başbakan, "Ancak şunun farkında olmalıyız ki bütün çabalara rağmen bu sağlık tesislerini kısa zamanda devreye sokmak mümkün değil. Bu nedenle ilk amacımız, enfeksiyonun bulaşmasını kontrol altına almak olmalıdır" diye konuştu.

    Conte, herkese sorumlu davranma çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

    "Sık sık ellerinizi yıkayın, mendile ya da dirseğinizin arasına hapşırın veya öksürün, sosyal temaslarınızda araya 1 metre mesafe koyun, sarılmalardan, el sıkışmalarından, kalabalık yerlerden kaçının. Okullarda ve üniversitelerde eğitim faaliyetleri askıya alınacak ve daha fazla bulaşma riskini önlemek için kamuya açık spor etkinlikleri gerçekleşmeyecektir."

    Koronavirüsün, ekonomiye etkisine de değinen Başbakan Conte, İtalyan ekonomisinin bir 'şok tedavisine' ihtiyacı olduğunu dile getirdi ve "Olağanüstü durumlar, olağanüstü önlemler gerektirir. AB’den bütçede olabilecek tüm esnekliği, İtalyan ailelerini ve girişimlerini desteklemek için talep ediyoruz. Avrupa bizi takip etmek ve çabalarımızı desteklemek zorunda kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (350)
    Etiketler:
    Bütçe, Salgın, Avrupa Birliği, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İtalya, Koronavirüs
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