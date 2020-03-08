Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı anlaşması öldü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 2016 yılında yapılan sığınmacı anlaşmasının 'Türkiye yüzünden' 'öldüğünü' söyledi.