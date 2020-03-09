Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile görüştü

AB Konseyi binasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı @RTErdogan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. pic.twitter.com/A1ln9bJqef— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 9, 2020
Dün yapılan açıklamada; görüşmede AB-Türkiye ilişkileri, sığınmacılar, güvenlik ve Suriye'deki kriz ile bölgedeki istikrar konularının ele alınacağını duyurulmuştu.
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