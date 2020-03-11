Yunanistan’dan NYT’nin 'gizli sığınmacı cezaevleri' iddiasına yalanlama

Basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsa’ New York Times’ın Türk-Yunan sınırını yasadışı yollardan geçen sığınmacılar için Yunanistan’da ‘gizli merkezlerin’ kurulduğu yönündeki iddiasını yalanladı.

“Yunanistan’da mahkumlar için gizli merkezler yok” diyen Petsas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Uluslararası bir gazetenin (merkezin) bulunduğu yeri biliyor olması, onun gizli olmadığı anlamına geliyor.”

Yunan sözcü, “Sınırları koruma ya da güvenlik ile ilgili tüm sorunlar şeffaf bir şekilde çözülüyor. Anayasa uygulanıyor. Gizli cezaevleri yok” ifadelerini kullandı.

Petsas ayrıca Türk basınında yer alan, Yunan güvenlik güçlerinin Türkiye ile kara sınırından girmek isteyen göçmenlere ateş açtığı ve birini öldürdüğü yönündeki iddiayı da yalanladı.