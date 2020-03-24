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17:50 24 Mart 2020
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    Michael Gove (solda) ile Boris Johnson 2016'da bir Brexit kampanyasında

    Boris Johnson'ın bakanı: Koronavirüse karşı harekete geçmekte çok geç kalıp kalmadığımızı gelecek yargılayacak

    © REUTERS / PHIL NOBLE
    Avrupa
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    Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın 23 Mart'ta ülke çapında çok geniş çaplı karantina ilan edip hareket serbestisine sıkı kısıtlama getirmesinin ardından, Kabine İşleri Bakanı Michael Gove bugün basının "Hükümet çok geç kalmadı mı" sorularına muhatap oldu. 

    İngiltere, İskoçya, Galler, Kuzey İrlanda'dan oluşan Britanya'da Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson'ın başta koronavirüse müdahale etmeme ve halkın bulaşma yoluyla bağışıklık kazanması politikası ilan ettikten sonra çığ gibi büyüyen vaka ve ölü sayıları karşısında çark etmesi, tepkileri beraberinde getirdi. 

    Başbakan Boris Johnson'ın 23 Mart'ta ülke çapında çok geniş çaplı karantina ilan edip hareket serbestisine sıkı kısıtlama getirmesinin ardından, Kabine İşleri Bakanı Michael Gove bugün basının "Hükümet çok geç kalmadı mı" sorularına muhatap oldu. 

    Gove, hükümetin çok geç harekete geçtiği suçlamalarını sadece kısmen reddedip 'bunu gelecekte başkalarının yargılayacağını' söyledi.

    Eski sağlık ve dışişleri bakanı Jeremy Hunt, dün Avam Kamarası'nda konuşurken, Britanya'nın İtalya'nın izinden gitmesinden kaçınmak için çok geç kalınmış olabileceğini söyledi. 

    Hunt şöyle konuştu:

    "Londra'da sadece bir hastanede virüs 7 doktora bulaşmış vaziyette. Yine de hiçbir şey değişmemiş gibi insanlar dükkanlara, parklara, plajlara ve yazlık evlerine gidiyor. İtalya'nın izinden gitmekten kaçınmak için çok geç kalınmış olabilir, ama en ufak bir şans varsa, elzem olmayan her türlü seyahati yasaklayan ulusal karantina kurallarına geçmeliyiz. İnsanlardan sosyal mesafe talep etmenin ötesinde sosyal mesafe kurallarını hemen şimdi dayatmanın vakti gelmiştir." 

    Bugün Sky News kanalına bağlanan Gove, spiker Kay Burley'nin Hunt'ın açıklamasını hatırlatıp Britanya'nın koronavirüsü krizine yönelik yaklaşımının tarihe nasıl geçeceğini sorması üzerine şunları söyledi:

    "Bence şu an en önemli şey, geriye bakmak değil, yürürlüğe konulan talimatlara uyulmasını sağlama almak için elimizden gelen her şeyi yapmak. Gelecekte bir noktada insanlar kendi yargılarını oluşturacak. Şimdi ile ilgili benim endişem, Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için mümkün olan her şeyi yapmak, bu da mümkün olan her yerde insanların evde kalması anlamına geliyor."

    Yeniden hükümetin çok geç harekete geçip geçmediği sorusunun gelmesi üzerine Gove "Hangi münasip önlemlerin alınmasına dair tavsiyelere her aşamada uyduk, bence yapılması gereken doğru şey buydu. Bir demokraside insanların çok farklı görüşlerinin olması ve itiraz etmesi son derece anlaşılabilir. Şimdi yargıya varılabilir. Yargılara zamanı gelince varılacaktır" karşılığını verdi.

    Gove bu soruların öncesinde hükümetin hala salgın kontrol altına alınana dek yüz binlerce ölüm bekleyip beklemediği sorusundan yan çizdi, soruda ısrar edilmesi üzerine 'insanların ne yaptığına bağlı' sözleriyle geçiştirdi. 

    Başbakanın açıkladığı karantina kurallarının daha da sıkılaştırılabileceğinden söz eden Kabine İşleri Bakanı, önlemlerin işe yarayıp yaramadığını üç hafta içinde anlayacaklarını, halk sağlılığı aciliyeti, ulusal acil durum sözkonusu olduğundan, üç hafta içinde daha sıkı önlemler almalarının gerekip gerekmediğini ya da bazı kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılamayacağını anlayacaklarını söyledi. 

     

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