İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7 bin 503'e yükseldi

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 5210 artarak 74.386'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.