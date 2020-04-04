Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneisl, eşini kendisine şiddet uygulamakla suçladı

OE24 televisyonunun haberine göre, polise başvuran Karin Kneisl yazdığı dilekçede, tartışma sırasında kocasının göğsüne birkaç kez vurduğunu, eşinin da kendisine iki tokat attığını belirtti. Olay Aşağı Avusturya’nın güneyindeki Kneisl’e ait çiftlikte meydana geldi.

Polis, Wolfgang Meilinger'e eşiyle aynı evde bulunma ve yakınlaşma yasağı getirerek silahına da el koydu. Meilinger ifadesinde karısını dövmek istemediğini, sadece sakinleştirmeye çalıştığını belirterek, Kneisl’in koronavirüs krizi nedeniyle son derece gergin olduğunu ileri sürdü.

Sputnik’in ulaştığı Kneissl, kocasının kendisine şiddet uyguladığı iddiasını doğrulayarak, olayın Avusturya basınına yansımasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kneissl ayrıca, OE24 televizyonunu kişisel verilerin yasadışı kullanımına başvurmakla suçladı.

BM Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörü Dubravka Simonoviç, Kovid-19 pandemisiyle mücadelede dünya çapında alınan kısıtlayıcı önlemlerin kadına şiddet riskini artırdığını belirtti.

Simonoviç ayrıca, devletlerin karantina döneminde şiddete maruz kalan kadınlara yardım etmek için gerekli önlemleri almaları gerektiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kneissl’in 2018 yılında düzenlenen düğün törenine katılmıştı.