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21:10 16 Nisan 2020
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    İsviçre'de koronavirüs

    İsviçre'de 'koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamaların 3 aşamada kaldırılması' kararı

    © REUTERS / DENIS BALIBOUSE
    Avrupa
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    İsviçre Federal Hükümet, ülkede bin 269 kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan sert önlemlerin 3 aşamada gevşetilmesine karar verdi.

    İsviçre'de 16 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) ile alınan kararlar, hayatı durdurma noktasına getirmesine rağmen son haftalarda günlük Kovid-19 vaka sayısı ve ölüm oranlarında düşüş dikkati çekti.

    İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab
    © REUTERS / Pippa Fowles/10 Downing Street
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    Sağlık Bakanı Alain Berset, salgında gelinen noktaya bağlı olarak dün, OHAL ile getirilen sert önlemlerin 3 aşamada kaldırılması teklifinde bulundu.

    27 Nisan'dan itibaren tedbirler kademeli kaldırılacak 

    Federal Hükümet'ten yapılan açıklamada, alınan tedbirlerin 27 Nisan'dan itibaren kademeli olarak kaldırılacağı ilan edildi.

    Buna göre, ülkede 27 Nisan'da kuaför, güzellik ve kozmetik salonlarının yanı sıra hırdavat dükkanları, çiçekçiler, bahçe ve hobi malzemesi satan mağazalar ile fizik tedavi merkezlerinin yeniden açılmasına izin verilecek.

    Hastaneler ve klinikler, acil olmayan durumlar dahil olmak üzere, tüm tıbbi hizmetlerine yeniden başlayabilecek.

    Eğitim, ikinci ve üçüncü aşamada başlayacak

    Ülkede, Kovid-19 vakalarının düşmeye devam etmesi durumunda, 11 Mayıs'ta yürürlüğe girecek ikinci aşamada da mecburi okullar, perakende satışı gerçekleştiren mağazalar ve semt pazarlarının açılmasına izin verilecek. 

    8 Haziran'da devreye sokulacak üçüncü ve son aşamada orta dereceli okullar, meslek okulları ve üniversitelerin tekrar açılması öngörülüyor.

    İsviçre'de sokağa çıkma yasağı bulunmamasına rağmen 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesine yönelik uygulama, 27 Nisan'dan sonra da devam edecek.

    'Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyun' çağrısı

    İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga ise başkent Bern'de düzenlediği basın toplantısında, virüsün yayılma hızının azaldığını ve hastanelerin rahatladığını belirtti.

    Sommaruga, pandemiye karşı şimdiye kadar elde ettikleri kazanımları tehlikeye atmak istemediklerine işaret ederek, halkı "sosyal mesafe ve hijyenle ilgili alınan önlemlere bağlı kalmaya" davet etti.

    Öte yandan İsviçre'de bugün itibarıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı düne göre 300 artışla 26 bin 732'ye, ölü sayısı da bin 269'a yükseldi.

    16 Mart'ta OHAL ilan edilmişti

    İsviçre hükümeti, Kovid-19'un ülkede hızla yayılması üzerine 16 Mart'ta OHAL ilan etmişti.

    Ülkede okullar, restoranlar, gece kulüpleri, mağazalar, eğlence mekanları, sinemalar, müzeler, spor salonları, kayak merkezleri, yüzme havuzları, kuaför salonları, kütüphaneler, güzellik salonları, alışveriş merkezleri, hayvanat bahçeleri kapatılmıştı.

    Komşu ülkelerle sınırlar kapatılırken uçuşlar da durdurulmuştu. Sadece market, banka, eczane ve postanelerin faaliyetlerine devam etmesine izin verilmişti.

    Etiketler:
    Koronavirüs, İsviçre
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