'AB'nin korona krizinden çıkmak için 1.6 trilyon euroya ihtiyacı var'

Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu'ndan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı krizin yaralarını sarmak için 1.6 trilyon euroluk destek paketine ihtiyaç olduğu açıklaması geldi.

Fransız BFM TV'ye konuşan Avrupa Komisyonu'nun İç Pazarlar ve Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Üye Paolo Gentiloni'yle birlikte yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs kaynaklı krizin aşılması için ekonomik destek paketi üzerinde çalıştıklarını aktaran Breton, post-korona yeniden yapılandırması için 1.6 trilyon euro (1.7 trilyon dolar) tutarında pakete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Ancak AB üyesi ülkelerin hükümetleri hem paketin ulaşacağı miktar hem de bunun nasıl finanse edileceği konusunda henüz uzlaşabilmiş değil. Daha önce İspanya hükümeti 1.5 trilyon euroluk fon çağrısında bulunmuştu.

'Turizm endüstrisi için Marshall Planı'na ihtiyaç var'

1.6 trilyon euronun AB'nin GSYİH'sinin yüzde 10'una tekabül ettiğini belirten İç Pazar Komiseri, Avrupa turizm endüstrisini ayağa kaldırmak için de ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'ya yardım için uyguladığı Marshall Planı'na benzer bir plana ihtiyaç olduğunu vurguladı. Schengen Bölgesi'nin yaz boyunca kapalı kalmaya devam edebileceği öngörüsünde de bulundu.

Korona tahvilleri tartışmasına kilitlendiler

Fransız Breton ile İtalyan Gentiloni, nisan başında Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Le Monde gazetelerinde yayımladıkları makalede ortak borçlanma anlamına gelen 'korona tahvillerinin' devreye sokulması için Almanya'ya üstü kapalı çağrıda bulunmuştu.

Fransa ile İtalya, ekonomik kurtarma paketi kapsamında AB'de yeni ortak borçlanma mekanizması oluşturulmasını talep ediyor. Almanya, Hollanda, Avusturya ve Finlandiya'nın aralarında bulunduğu kuzey ekseni ise 'korona tahvillerine' karşı çıkıyor.