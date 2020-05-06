Çekya Cumhurbaşkanı Zeman: Konev anıtının yıkılması küçük politikacıların aptallığı

Çekya Radyosu’na açıklama yapan Cumhurbaşkanı Milos Zeman, İkinci Dünya Savaşı'nda Polonya ve Çekoslovakya’nın Nazi Almanyası’ndan kurtarılması sırasında Kızıl Ordu’nun 1. Ukrayna Cephesi’nin komutanlığını yapan Sovyet Mareşal İvan Konev’in Prag’daki anıtının yıkılmasını ve Rusya’nın tepkisini değerlendirdi.

Zeman, “Rusya’nın verdiği tepkiyi aşırı buluyorum, ama bu, küçük politikacılarımızın yaptığı aptallığa verilen bir tepki. Politikacı küçük olunca bir şekilde dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor” diyerek Prag yönetimi ile anıtın kaldırılmasına karar veren Prag-6 kentsel kısmı yöneticilerine kendi işlerine bakmayı, ülke işlerini de devlet adamlarına bırakmayı teklif etti.

Çekya’nın başkenti Prag’da, Sovyet Mareşal İvan Konev’in anıtının yıkılması iki ülke arasında gerilime neden oldu.